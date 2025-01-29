BM-HABITAT İstanbul'da Bölge Ofisi Kuracak

BM-HABITAT, İstanbul'da Bölge Ofisi Kurma Kararı Aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM-HABITAT'ın İstanbul'da bir bölge ofisi kuracağını ve Türkiye ile çeşitli alanlarda işbirliği yapacağını duyurdu. Anlaşmalar Bakan Kurum tarafından Türkiye adına imzalandı.

İşbirliği Projeleri

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Sıfır Atık Vakfı ile bir anlaşma imzalandığını belirtti. Bu anlaşma, atık yönetimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehircilik, çevre eğitimi ve iklim değişikliği ile mücadele gibi önemli konular üzerinde ortak projelerin geliştirilmesini amaçlıyor.

Uluslararası Farkındalık

Kurum, "Bu alanlarda uluslararası düzeyde farkındalığı artırmak için çalışacağız. Ayrıca BM-HABITAT İstanbul Bölge Ofisi için Ev Sahibi Ülke Anlaşması da bu ofisin küresel bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun," diyerek anlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), BM-HABITAT'ın İstanbul'da bölge ofisi kurması ve pek çok alanda Türkiye ile işbirliği yapmasını öngören anlaşmaları Türkiye tarafı adına imzaladı. Kurum, anlaşmayı Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş (solda) ile imzaladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), BM-HABITAT'ın İstanbul'da bölge ofisi kurması ve pek çok alanda Türkiye ile işbirliği yapmasını öngören anlaşmaları Türkiye tarafı adına imzaladı. Kurum, anlaşmayı Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş (solda) ile imzaladı.