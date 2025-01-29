DOLAR
35,77 -0,11%
EURO
37,19 0,36%
ALTIN
3.170,8 0,14%
BITCOIN
3.646.453,46 -0,52%

BM-HABITAT İstanbul'da Bölge Ofisi Kuracak

BM-HABITAT, İstanbul'da bölge ofisi kurarak Türkiye ile çevre projelerinde işbirliği yapacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:53
BM-HABITAT İstanbul'da Bölge Ofisi Kuracak

BM-HABITAT, İstanbul'da Bölge Ofisi Kurma Kararı Aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM-HABITAT'ın İstanbul'da bir bölge ofisi kuracağını ve Türkiye ile çeşitli alanlarda işbirliği yapacağını duyurdu. Anlaşmalar Bakan Kurum tarafından Türkiye adına imzalandı.

İşbirliği Projeleri

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Sıfır Atık Vakfı ile bir anlaşma imzalandığını belirtti. Bu anlaşma, atık yönetimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehircilik, çevre eğitimi ve iklim değişikliği ile mücadele gibi önemli konular üzerinde ortak projelerin geliştirilmesini amaçlıyor.

Uluslararası Farkındalık

Kurum, "Bu alanlarda uluslararası düzeyde farkındalığı artırmak için çalışacağız. Ayrıca BM-HABITAT İstanbul Bölge Ofisi için Ev Sahibi Ülke Anlaşması da bu ofisin küresel bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun," diyerek anlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), BM-HABITAT'ın İstanbul'da bölge...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), BM-HABITAT'ın İstanbul'da bölge ofisi kurması ve pek çok alanda Türkiye ile işbirliği yapmasını öngören anlaşmaları Türkiye tarafı adına imzaladı. Kurum, anlaşmayı Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş (solda) ile imzaladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), BM-HABITAT'ın İstanbul'da bölge...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), BM-HABITAT'ın İstanbul'da bölge ofisi kurması ve pek çok alanda Türkiye ile işbirliği yapmasını öngören anlaşmaları Türkiye tarafı adına imzaladı. Kurum, anlaşmayı Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş (solda) ile imzaladı.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Tutuklandı
2
Bedirhan Şener'den Şok Suçlamalar: Anneannesini Öldürmekle Yargılanıyor
3
Hindistan'da Maha Kumbh Festivalinde İzdiham: 17 Ölü, Başbakan Modiden Açıklama
4
Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne 40 Denetmen Yardımcısı Alımı
5
Ressam Oğuz Tığlı, Son Yolculuğuna Datça'da Uğurlandı
6
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Çalan İki Zanlı Serbest Bırakıldı
7
ASO Başkanı Seyit Ardıç, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı