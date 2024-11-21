BM: Haiti'de Çete Şiddeti Korkunç Bir Yol Ayrımında

Birleşmiş Milletler (BM), Haiti'de çete şiddetinin ciddi boyutlara ulaştığını ve devlet otoritesini zayıflatan "korkunç bir yol ayrımına" geldiğini belirtti.

Miroslav Jenca'dan Uyarılar

BM Siyasi İşler Birimi'nde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Haiti'deki çete şiddetinin uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Jenca, "Haiti korkunç bir yol ayrımında" diyerek, ülkede yaşanan istikrarsızlığın giderek kötüleştiğini ifade etti.

Kontrol Altındaki Alanlar ve Güvenlik Sorunları

Jenca, çetelerin başkent Port-au-Prince'in %85'ini kontrol ettiğini tahmin ettiklerini söyledi. Bu grupların, hükümet binaları ve altyapıya zarar vermesinin yanı sıra, uluslararası destek sağlanmazsa Haiti'nin devlet otoritesinin tamamen çökme riski altında olduğunu dile getirdi.

Kadın ve Çocuklar İçin Tehditler

Çetelerin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan özellikle kadın ve çocukların güvenliği konusunda derin endişeler olduğunu belirten Jenca, bu kişilerin temel ihtiyaçlarının ve insan haklarının ihlalleri ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

Şiddet Olayları ve İnsan Kaybı

Bölgedeki silahlı çetelerin saldırılarında bu yıl itibariyle 3 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleri ile boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşamaktadır.

Başkentin büyük bölümünün silahlı çeteler tarafından kontrol edildiği Haiti'de, şiddet olayları her geçen gün artmaktadır. Eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesinin ardından, Geçici Konseyin kurulması ve 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanması gibi olaylar yaşanmıştır. Geçici Konsey, 11 Kasım'da görevden alınan Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atamıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.