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BM, Han Yunus'ta Binlerce İnsan Göçe Maruz Kaldı

UNRWA, Han Yunus'taki İsrail saldırılarının binlerce insanı göçe zorladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 18:36
BM, Han Yunus'ta Binlerce İnsan Göçe Maruz Kaldı

BM'den Han Yunus Açıklaması

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta İsrail’in başlattığı saldırılar sonucu binlerce insanın yeni bir göç tehdidiyle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

UNRWA'nın Uyarısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun, "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde yaşayan Filistinlileri bu sabah zorla göçe zorladığını vurguladı.

Filistin Kızılayı'ndan Açıklama

Filistin Kızılayı da yine X platformunda yaptığı açıklamada, İsrail’in baskıları nedeniyle Han Yunus'un doğusundaki Bani Suhaila ve Maan kliniklerinin artık hizmet veremediğini belirtti.

İnsani Durumun Kötüleşmesi

Açıklamalarda, %tür;han_yunus;daki_saldırılardan dolayı uzun süredir süregelen korku ve yerinden edilme döngüsünün bölgedeki insanları bitkin düştüğü ifade edildi.

Hava Saldırıları Sonucu Üzücü Gelişmeler

Han Yunus’ta gerçekleştirilen hava ve topçu saldırıları nedeniyle en az 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 120'den fazla kişinin ise yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusu, daha önce "güvenli" olduğunu duyurulan bölgeleri hedef alarak sivillerin göçü sırasında saldırılara devam etti.

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