BM: İklim Değişikliği Yerinden Edilenler İçin Ciddi Bir Tehdit

BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden Çarpıcı Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), iklim değişikliğinin savaş, şiddet ve zulümden kaçan insanlar için giderek artan bir tehdit olduğuna dikkat çekti. Bakü'de devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında açıklanan bir raporda, iklim değişikliğinin yerinden edilenler üzerindeki etkilerine dair çarpıcı veriler ortaya konuldu.

Yerinden Edilenlerin Durumu

Raporda, dünya genelinde zorla yerinden edilen 120 milyondan fazla kişinin üçte ikisinin iklim değişikliğinden ağır şekilde etkilenen ülkelerde yaşadığı belirtildi. Etiyopya, Haiti, Myanmar, Somali, Sudan ve Suriye gibi ülkelerde, hem çatışma hem de ciddi iklim tehlikeleri ile yüzleşen bireylerin oranının yüksek olduğu vurgulandı.

Aşırı İklim Olaylarının Artışı

Rapor, 2040'a kadar aşırı iklim olayları riskinin 3'ten 65'e çıkmasının beklendiğini ve bu ülkelerin çoğunun yerinden edilmiş insanlara ev sahipliği yaptığını belirtti. 2050'ye kadar çoğu mülteci yerleşim yeri ve kampının iki kat daha fazla tehlikeli sıcak günle karşılaşacağını ifade etti.

Sudan ve Myanmar Örneği

Özellikle Sudan'daki şiddetli çatışmalar, milyonlarca insanın evlerinden kaçmasına neden olmaktadır. Sudan'dan Çad'a geçen 700 bin kişinin yanı sıra, Myanmar'daki mültecilerin %72'sinin doğal afetlerden dolayı güven arayışında olduğu raporda yer aldı.

Finansman Eksikliği ve İklim Adaletsizliği

İklim değişikliği ile mücadele için gerekli finansmanın sağlanamaması, mültecilere ve onları barındıran topluluklara ciddi zararlar vermektedir. Filippo Grandi, BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak, iklim acil durumunun derin bir adaletsizliği temsil ettiğini vurguladı. 'Kaçmaya zorlanan insanlar, karbon emisyonlarından en az sorumlu olmalarına rağmen en yüksek bedeli ödüyor' ifadeleriyle durumu eleştirdi.

Acil Eylem Çağrısı

Grandi, iklim değişikliğinin etkilerine karşı çözümlerin mümkün olduğunu fakat acil eyleme ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Uygun kaynaklar ve destek sağlanmadığı takdirde, iklim değişikliğinden etkilenenlerin mağduriyetinin artacağı uyarısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.