BM Uluslararası Çalışma Örgütü'nden Şok Rapor

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çin hükümetinin Sincan Uygur ve Tibet özerk bölgelerinde zorla çalıştırma faaliyetlerini genişlettiğini bildirdi. ILO'nun yayımladığı raporda, Sincan ve Tibet'teki 'ihtiyaç fazlası' kırsal işçilerin devlet tarafından yönetilen çalışma programlarına transfer edildiği vurgulandı.

Zorla Çalıştırma ve Mesleki Eğitim Merkezleri

Raporda, Çinli yetkililerin kararlaştırdığı çalışma programlarına yönlendirilen on binlerce etnik azınlık mensubunun çeşitli sektörlerde zorla çalıştırıldığı belirtildi. Çalışma programları kapsamında, kırsal işçilerin güneş paneli üretimi, mevsimlik tarım ve deniz ürünleri işleme gibi alanlarda çalışmaya zorlandığı ifade edildi.

Uluslararası Sendika Konfederasyonu'ndan İddialar

Uluslararası Sendika Konfederasyonu (ITUC), Pekin'in mesleki beceri eğitim ve öğretim merkezleri aracılığıyla Uygur Türkleri'ni *keyfi olarak* gözaltına aldığına dair görüşlerde bulundu. Rapora göre bu merkezlerden çıkan bireylerin çoğunlukla tekstil ve elektronik sektörlerinde zorla çalıştırıldığı kaydedildi.

Çin Hükümeti'nden Yanıt

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, ILO raporunun ''asılsız'' olduğunu belirterek, bazı güçlerin Sincan ve Tibet'te zorla çalıştırma yalanını yaydığını iddia etti. Liu, bu tür söylemlerin Çin’in imajını lekelemeyi amaçladığını vurguladı.

Uluslararası Kamuoyunda Artan Eleştiriler

Son yıllarda, Sincan'da Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik sistematik hak ihlalleri uluslararası toplumu derinden rahatsız ediyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yayımlanan raporda, Sincan'daki insan hakları ihlalleri hakkında güvenilir bilgilere yer verildiği belirtildi.

Zorla Çalıştırma İddiaları ve Yasal Düzenlemeler

Öte yandan, birçok Uygur Türkü'nün bölgedeki fabrikalarda zorla çalıştırıldığına yönelik iddialar da gündemi meşgul ediyor. ABD Kongresi, Aralık 2021'de bu tür süreçlerin önüne geçmek amacıyla bir yasa kabul etti. Bu yasa, Sincan'daki zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ABD'ye ithalatını yasaklamayı öngörüyor.