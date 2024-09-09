BM İnsan Hakları Konseyi 57. Oturumu Cenevre'de Başladı

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 57. Oturumu Cenevre'de Başladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin (İHK) 57. oturumu, Cenevre'de başladı. Bu oturum, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün konuşmasıyla açıldı.

Volker Türk'ten Açıklamalar

Volker Türk, insan haklarının küresel olarak tehdit altında olduğunu ifade etti. "Dünya genelinde güç dinamikleri, insan haklarına yönelik tehditler oluşturuyor" diyen Türk, nefret dolu söylemlerin ve kadın düşmanlığının yaygınlaştığını söyledi.

Türk, ırkçılık ve ayrımcılığın toplumları olumsuz etkilediğini belirterek, bunun ekonomik eşitsizlikleri derinleştirdiğine dikkat çekti. "Bazı politikacılar, medya destekleyicilerinin yardımıyla göçmenleri ve azınlıkları hedef alarak ayrımcılığı körüklüyorlar" diye ekledi.

Sudan'daki Durum

Türk, Sudan'daki iç savaşın yarattığı insani krize de vurgu yaptı: "Sudan'da 20 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş durumda ve dünya bu duruma kayıtsız kalmamalı."

Gazze Krizi

Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar hakkında konuşan Türk, 40 binden fazla Filistinlinin İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybettiğini belirtti. "Filistinliler hayatta kalma mücadelesi veriyor ve Gazze Şeridi’nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi" dedi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Türk, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı uygulamalarına göz yummamalıyız. Bu durum, kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır" diye ifade etti.

İHK'nin 57. oturumu, 11 Ekim'de sona erecek ve bu süreçte 30 etkileşimli diyalog toplantısı yapılacak.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 57'nci Oturumu, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başladı.