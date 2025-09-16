BM İnsan Hakları Konseyi: İsrail'in 9 Eylül Doha Saldırısı Uluslararası Hukuku İhlal Etti

BM İnsan Hakları Konseyi: İsrail'in Doha Saldırısı Uluslararası Hukuku İhlal Etti

Cenevre'de devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 60'ıncı Oturumu kapsamında düzenlenen acil toplantıda, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ı hedef alan saldırısı gündeme geldi.

Volker Türk'ün değerlendirmesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, toplantıda yaptığı konuşmada, 'İsrail'in 9 Eylül'de Doha'da müzakerecilere yönelik saldırısı, uluslararası hukukun şok edici bir ihlali, bölgesel barış ve istikrara bir saldırı ve dünya genelinde arabuluculuk ile müzakere süreçlerinin bütünlüğüne bir darbe niteliğindeydi' dedi ve saldırıyı kınadı.

Türk, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in saldırının Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğini belirttiğini hatırlatarak, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de bu eylemi kınadığını aktardı.

Türk, ayrıca 'Saldırı, uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yaşam hakkını ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal etti' vurgusunu yaparak, topraklarında uluslararası destekli arabuluculuk faaliyetlerinde bulunan tarafları hedef almanın Katar'ın kolaylaştırıcı rolünü baltaladığını ifade etti. Türk, İHK'ye arabuluculuk süreçlerinin önemini yeniden teyit etme ve hukuka aykırı ölümlerin hesabını sorma çağrısında bulundu.

Türk, saldırı anında Hamas heyetinin ateşkes görüşmeleri için Katar'da bulunduğunu hatırlatarak, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Suriye, Yemen ve tüm bölge için barışa duyulan aciliyeti vurguladı.

'İsrail saldırısı, sürdürülebilir barışa giden tek yol olan iki devletli çözümün tüm ihtimalini yok eden diğer eylemlerle eş zamanlı gerçekleşti' diyen Türk, aynı gün Gazze'ye yönelik saldırının yeni bir aşamasına işaret edilerek yaklaşık 1 milyon kişinin kentten ayrılmaya zorlanmasının da uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Türk, Gazze'de yaklaşık 2 yıldır devam eden katliamların durması çağrısında bulunarak, üye devletlerin daha fazla bekleyemeyeceğini söyledi ve 'Ülkeler, savaş yasalarını ihlal etme riski taşıyan silahların İsrail'e akışını durdurmalı' istedi. Ayrıca ülkelerin 'ateşkes, tüm rehinelerin ve keyfi olarak gözaltına alınanların serbest bırakılması ve Gazze'ye yeterli insani yardımın ulaşması için azami baskı uygulamaları' gerektiğini ifade etti.

Katar'dan sert tepki

Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad, Doha'nın diplomatik temsilciliklerin, okulların ve camilerin yakınındaki yerleşim bölgelerini hedef alan bir İsrail hava saldırısına maruz kaldığını kaydetti.

Misnad, saldırının Katar'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası sözleşmelerin de açık bir ihlali olduğunu belirterek, 'Bu saldırı, tamamen sivil bir bölgeyi hedef alarak uluslararası insancıl hukukun şiddetli ve açık bir ihlalini, devlet terörü anlamına gelen, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir saldırıyı temsil ediyor' dedi.

Misnad, ayrıca arabuluculuk yapan bir devletin hedef alınmasının müzakere sürecini baltaladığını ve hayat kurtarma ile barışa ulaşma fırsatlarını ortadan kaldırdığını vurguladı.