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BM İnsan Hakları Konseyi, KDC'deki İhlallere Araştırma Komisyonu Kurdu

BM İnsan Hakları Konseyi, KDC'deki insan hakları ihlallerini araştırmak için komisyon oluşturma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 21:26
BM İnsan Hakları Konseyi, KDC'deki İhlallere Araştırma Komisyonu Kurdu

BM İnsan Hakları Konseyi KDC için Araştırma Komisyonu Kuruyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasında yaşanan çatışmaların ardından, ülkedeki insan hakları ihlallerini araştırmak için bir komisyon oluşturma kararı aldı.

Özel Oturumda Karar Alındı

BM İnsan Hakları Konseyi, KDC'nin doğusundaki Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu eyaletlerinde işlenen insan hakları ihlalleri ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin soruşturulmasına yönelik özel bir oturum düzenledi. Bu oturumda, bağımsız bir araştırma komisyonu kurulması kararı da alındı.

M23 ve Ruanda'ya Yönelik Talepler

Konsey, M23'ün saldırılarını derhal durdurması ve işgal altında bulundukları bölgelerden çekilmesi çağrısında bulunarak, Ruanda ordusundan da M23'e verdiği desteği sonlandırmasını talep etti.

Çatışmalar ve İnsan Hakları Durumu

KDC'deki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden edildi. Goma şehrinin kontrolü için gerçekleşen çatışmalarda ölü sayısının 3 bine yaklaştığı bildiriliyor. M23, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı da ele geçirmiş durumda.

M23'ün ateşkes ilan etmesi üzerine KDC hükümeti, bu tek taraflı ateşkesin yanıltıcı bir propaganda olduğunu belirterek, çatışmaların sürdüğünü ifade etti. BM ve KDC, M23'e destek vermekle suçladıkları Ruanda ise bu iddiaları reddetti.

23 Mart Hareketi'nin Tarihçesi

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlama amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının ihlali sonucu ortaya çıkan 23 Mart Hareketi, kısaca M23 olarak anılmaya başlamıştır. M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 58. Oturumu ise 24 Şubat-4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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