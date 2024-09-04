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BM İnsan Hakları Konseyi'nin 57. Oturumu Cenevre'de Başlıyor

İnsan Hakları Konseyi'nin 57. Oturumu 9 Eylül'de Cenevre'de başlıyor. Gündem yoğun ve çeşitlilik içeriyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 17:01
BM İnsan Hakları Konseyi'nin 57. Oturumu Cenevre'de Başlıyor

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 57. Oturumu 9 Eylül'de Başlayacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 57. oturumu, 9 Eylül tarihinde Cenevre'deki BM ofisinde gerçekleştirilecek.

Oturuma İlişkin Bilgiler

İHK'nin 2024 Dönem Başkanı ve Fas'ın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Omar Zniber, gelecek hafta başlayacak oturum hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Zniber, konseyin beş hafta sürecek yoğun bir gündeminin bulunduğunu vurguladı.

Gündemdeki Önemli Konular

Açıklamasında, dünya genelinde devam eden çatışmalar, iklim değişikliği, çocuk hakları, cinsiyet eşitliği gibi birçok önemli konunun ele alınacağını belirtti. İHK'den gelen yazılı açıklamada, oturum boyunca toplam 30 etkileşimli diyalog toplantısı düzenleneceği ifade edildi.

Çatışma Bölgelerine Dikkat

Oturum esnasında Afganistan, Sudan, Myanmar, Ukrayna, Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi çeşitli çatışma bölgelerine ilişkin etkileşimli diyalogların yapılacağı bildirildi. Ayrıca eşitsizliklerin azaltılması, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların korunması ile yerli halkların haklarının savunulması gibi konulara özel önem verileceği belirtildi.

Toplantının Son Tarihi

İHK'nin 57. Oturumu, 11 Ekim tarihine kadar devam edecek.

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