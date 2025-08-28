DOLAR
BM İnsan Hakları Ofisi: Rusya'nın Kiev Saldırıları "Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlali"

BM İnsan Hakları Ofisi, 27-28 Ağustos'ta Kiev'e düzenlenen saldırıları kınadı; en az 18 sivil (4'ü çocuk) hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 19:26
BM İnsan Hakları Ofisi: Rusya'nın Kiev Saldırıları "Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlali"

BM İnsan Hakları Ofisi'nden Kiev saldırılarına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi. Ofis, konuya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir paylaşım yaptı.

Resmi değerlendirme

Paylaşımda, "Sivillere ve sivil altyapıya saldırmak, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı ve saldırıların ciddi hukuki sonuçlar doğuracağı vurgulandı.

Can kayıpları ve yaralanmalar

Paylaşıma göre, "Rusya Federasyonu'nun 27-28 Ağustos gecesi Kiev ve diğer yerleşim yerlerine düzenlediği 10 saatlik saldırıda, 4'ü çocuk en az 18 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 10'u çocuk 38 kişi de yaralandı."

Altyapıya verilen zarar

Ofis, saldırıların konut, okul, iş merkezi ve diğer temel altyapıları etkilediğini, bunun da önemli yıkım ve hasara yol açtığını bildirdi. Bir kez daha "Sivillere ve sivil altyapıya saldırmak, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalidir." denildi.

