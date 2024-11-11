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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten İklim Krizi İçin Acil Eylem Çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, iklim krizi için liderlere 'acil eylem' çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:12
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten İklim Krizi İçin Acil Eylem Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dünya liderlerine iklim krizinin acil eylem gerektirdiğini hatırlattı. Türk, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında yaptıği açıklamada, liderlerin bu sürece hızlı bir şekilde yanıt vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Türk, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: "COP29'da vakit kaybetmeye gerek yok. Liderleri, devletlerin insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve işletmelerin sorumluluklarını üstlenmelerini sağlamaya çağırıyorum. Ayrıca, finansmanın en çok etkilenenlere yönlendirilmesi de son derece önemlidir."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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