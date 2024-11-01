BM: Insani Yardım Gazze'nin Kuzeyine Ulaşamıyor

BM'den Kritik Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in uyguladığı kuşatma nedeniyle Gazze'nin kuzeyine insani yardım hizmetlerinin ulaştırılamadığını duyurdu.

İnsani Yardım Durdu

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında Gazze'deki insani durumla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Dujarric, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Gazze'nin kuzeyine yönelik tüm yardım sevkiyatlarının durdurulduğunu ve tüm yardım hizmetlerinin sona erdiğini bildiriyor." şeklinde konuştu.

Yerinden Edilme ve Birikmiş Sorunlar

Dujarric, Gazze'nin kuzeyinden son zamanlarda yaklaşık 100 bin kişinin yerinden edildiğini vurguladı. Kuzeyde yaklaşık 75 bin kişinin yaşamaya devam ettiğini belirten Dujarric, "1 Ekim'den bu yana buraya elektrik ve yakıt sağlanmadı." ifadelerini kullandı.

Sorunlu Altyapı

Cibaliya bölgesinde su kuyuları, fırınlar ve kamuya açık mutfakların işlevsiz durumda olduğuna dikkat çeken Dujarric, bu durumun insani krizi daha da derinleştirdiğini aktardı.