BM IOM Genel Direktörü Amy Pope: Suriye'nin Uluslararası Desteğe İhtiyacı Var

BM IOM Genel Direktörü Amy Pope'dan Suriye'ye Destek Çağrısı
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Suriye'nin uluslararası toplumdan tam destek alması gerektiğini dile getirdi. Pope, Suriye'ye yaptığı ziyareti ve ülkenin karşılaştığı zorlukları sosyal medya platformu X’ten paylaştı.
Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Umut Vurgusu
Pope, Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de bulunduğu dönemde, bu ülkenin yeniden inşası için Suriyelilerin umutla baktığını belirtti. "Suriyeliler, ülkelerini yeniden inşa etmenin pratik gerçeklerine umutla bakıyor. Suriye, uluslararası toplumun tam desteğini hak ediyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü yardım etmeye hazır," şeklinde konuştu.