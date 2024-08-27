Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

BM: İsrail, Gazze'deki Hastanelere Yakıt İkmalini 5 Kez Reddetti

BM Sözcüsü Dujarric, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yakıt sağlamasını son bir haftada 5 defa reddettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 23:13
BM: İsrail, Gazze'deki Hastanelere Yakıt İkmalini 5 Kez Reddetti

BM Açıklıyor: Gazze Hastanelerine Yakıt İkmaline Engelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yer alan hastanelerin yakıt ikmali taleplerini son bir hafta içerisinde toplamda 5 kez olumsuz yanıtladığını duyurdu.

İnsani Durum Hızla Kötüleşiyor

Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında, Gazze'deki insani koşullar hakkında bilgi vererek, "Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yakıt sağlama girişimleri, 5 kez erişim reddi ile sonuçlandı ve bu süreçte bazı hastaneler 10 günden fazla süredir yeni yakıt tedarikinden mahrum kaldı" ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak, Dujarric, İsrail’in tahliye kararlarının Gazze'nin güneyinde aşırı kalabalığa neden olduğunu vurguladı.

Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

BM Sözcüsü ayrıca, çocuk felci aşıları için 1000'den fazla sağlık çalışanı ve gönüllünün bölgedeki 11 sağlık merkezinde görevlendirildiğini belirtti. Aşı kampanyasının ilk aşamasında Gazze'deki 10 yaş altındaki çocukların %95’ine ulaşmanın hedeflendiğini ifade etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Raporu

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Rights Watch) Filistinli sağlık çalışanlarının işkence ve gözaltı raporuna ilişkin soruya Dujarric, "Bu durumu son derece dikkatlice takip edeceğiz" yanıtını verdi.

Dujarric, özellikle 7 Ekim'den bu yana sivillere yönelik tüm ihlallerin sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Güvenlik Konseyi Reformu İçin Umut Var

BM Genel Sekreter Sözcüsü, BM Güvenlik Konseyi'nin üye sayısının artırılması yönündeki soruya ise, Genel Sekreter Antonio Guterres'in üye devletlerin bu reform sürecini başarıyla tamamlayacaklarına dair umutlu olduğunu belirtti. Dujarric, Guterres'in son zamanlarda, özellikle Afrikalı ülkeler için bir koltuk talebini yüksek sesle dile getirdiğini ifade etti.

Bunun yanı sıra, Güvenlik Konseyi’nin mevcut yapısının 1945 yılını yansıttığını hatırlatan Dujarric, o dönemde pek çok Afrika ülkesinin sömürge yönetimleri altında acı çektiğine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar