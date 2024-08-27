BM: İsrail, Gazze'deki Hastanelere Yakıt İkmalini 5 Kez Reddetti

BM Açıklıyor: Gazze Hastanelerine Yakıt İkmaline Engelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yer alan hastanelerin yakıt ikmali taleplerini son bir hafta içerisinde toplamda 5 kez olumsuz yanıtladığını duyurdu.

İnsani Durum Hızla Kötüleşiyor

Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında, Gazze'deki insani koşullar hakkında bilgi vererek, "Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yakıt sağlama girişimleri, 5 kez erişim reddi ile sonuçlandı ve bu süreçte bazı hastaneler 10 günden fazla süredir yeni yakıt tedarikinden mahrum kaldı" ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak, Dujarric, İsrail’in tahliye kararlarının Gazze'nin güneyinde aşırı kalabalığa neden olduğunu vurguladı.

Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

BM Sözcüsü ayrıca, çocuk felci aşıları için 1000'den fazla sağlık çalışanı ve gönüllünün bölgedeki 11 sağlık merkezinde görevlendirildiğini belirtti. Aşı kampanyasının ilk aşamasında Gazze'deki 10 yaş altındaki çocukların %95’ine ulaşmanın hedeflendiğini ifade etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Raporu

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Rights Watch) Filistinli sağlık çalışanlarının işkence ve gözaltı raporuna ilişkin soruya Dujarric, "Bu durumu son derece dikkatlice takip edeceğiz" yanıtını verdi.

Dujarric, özellikle 7 Ekim'den bu yana sivillere yönelik tüm ihlallerin sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Güvenlik Konseyi Reformu İçin Umut Var

BM Genel Sekreter Sözcüsü, BM Güvenlik Konseyi'nin üye sayısının artırılması yönündeki soruya ise, Genel Sekreter Antonio Guterres'in üye devletlerin bu reform sürecini başarıyla tamamlayacaklarına dair umutlu olduğunu belirtti. Dujarric, Guterres'in son zamanlarda, özellikle Afrikalı ülkeler için bir koltuk talebini yüksek sesle dile getirdiğini ifade etti.

Bunun yanı sıra, Güvenlik Konseyi’nin mevcut yapısının 1945 yılını yansıttığını hatırlatan Dujarric, o dönemde pek çok Afrika ülkesinin sömürge yönetimleri altında acı çektiğine dikkat çekti.