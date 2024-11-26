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BM: İsrail Gazze'nin Kuzeyine Yardım Girişimlerini Engelledi

BM, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım girişimlerinin büyük bölümünü engellediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 21:40
BM: İsrail Gazze'nin Kuzeyine Yardım Girişimlerini Engelledi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in bu ay boyunca Gazze'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirmek istediği hemen hemen tüm yardım girişimlerini engellediğini duyurdu. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haq, yaptığı açıklamada, sahadaki meslektaşlarından aldığı bilgilere dayanarak, İsrail'in Kasım ayı boyunca BM'nin Gazze'nin kuzeyine ulaştırmaya çalıştığı hayat kurtarıcı insani yardımların çoğunu reddettiğini belirtti. Haq, BM'nin bu bölgeye yardım götürmek için 41 girişimde bulunduğunu, bunlardan 37'sinin doğrudan reddedildiğini, diğer girişimlerin ise onay aldıktan sonra sahada engellendiğini veya yalnızca çok az bir kısmına geçit verildiğini ifade etti.

Kış aylarında yüz binlerce Filistinlinin hava koşullarına uygun olmayan çadırlarda yaşadığına dikkat çeken Haq, aynı zamanda kanalizasyon atıklarının birikmesi nedeniyle bu insanların sağlığının tehlikeye girdiğini vurguladı.

UNRWA Doğu Kudüs Ofislerini Boşaltmadı

Haq, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkında, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini boşaltığına ilişkin çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı. UNRWA'nın işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinli mülteciler için varlığını sürdürdüğünü belirten Haq, ajansın tüm engellemelere rağmen operasyon ve programlarını devam ettireceğini kaydetti.

BM Soykırım Özel Danışmanı Görevden Alınmadı

Haq, "Wall Street Journal"da yer alan BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu'nun Gazze'deki olayları "soykırım" olarak tanımadığı gerekçesiyle kovulduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Nderitu'nun görev süresinin bugün dolduğunu ve sözleşmesinin yenilenmediğini belirten Haq, BM Genel Sekreteri'nin kendisine teşekkür ettiğini ifade etti. Haq, Nderitu'nun "soykırım" tanımı yapma zorunluluğunun olmadığını, bu tür değerlendirmelerin yalnızca yasal organların yetkisi dahilinde olduğunu dile getirdi.

Özel danışmanların sözleşmelerinin genellikle uzatılmadığına dikkat çeken Haq, Nderitu'nun zorla görevden alındığı iddialarının doğru olmadığını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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