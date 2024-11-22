BM: İsrail, Gazze'ye İzin Verilen Yardım Operasyonlarının Yalnızca Üçte Birine Onay Verdi

BM: İsrail, Gazze'ye Sadece Üçte Bir Yardım Götürmesine İzin Verdi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli yetkililerin geçtiğimiz hafta Gazze bölgesine planlanan 129 insani yardım operasyonunun yalnızca üçte birine izin verdiğini duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının yaklaşan kış şartları nedeniyle yağmur ve soğuktan korunmak için uygun barınma koşullarına acil ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Dujarric, BM ve ortaklarının bu durumla başa çıkmak için hızlı bir şekilde çadır göndermeye çalıştığını ifade etti.

Dujarric, ayrıca şu anda yüz binlerce Filistinlinin yerinden edildiğine dikkat çekerek, özellikle Gazze'nin kuzeyindeki İsrail kuşatması nedeniyle insani ihtiyaçların hızla arttığını ve bu ihtiyaçların kolay bir şekilde karşılanamadığını belirtti.

İsrailli yetkililerin, diğer yardım operasyonlarına "güvenlik ve lojistik" nedenleriyle izin vermediğini ekleyen Dujarric, bu durumun insani krizi derinleştirdiğine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.