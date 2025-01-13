BM: İsrail, Gazze'ye Yönelik Yardımların Sadece Üçte Birine Geçit Verdi

BM'nin Yardımlar Üzerindeki Endişesi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yönelik yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğini açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, dün koordinasyonu yapılmış olan 22 yardım içeriğinden sadece 7'sine geçit verildiğini bildirdi.

Sürdürülen Yardım Çağrıları

Dujarric, Bölgedeki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi yetkililerinin, İsrail'e hayat kurtarıcı yardımlara geçit verme çağrısında bulunduğunu belirtti. BM'nin, güvenli ve yeterli yardımları ulaştırmak için tüm çabalarını gösterdiğine vurguda bulundu.

Sivillerin Güvenliği

Dujarric, saldırılar ve tahliye emirlerinin Gazze'de sivillerin yerinden edilmesine neden olmaya devam ettiğini ifade etti. Sivillerin korunması gerektiğini belirterek, "Siviller yerlerinden ayrılsalar da kalsalar da korunmak zorundadır. Gidenler de durum el verince güvenle dönebilmelidir," şeklinde konuştu.