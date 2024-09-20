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BM, İsrail'in Batı Şeria'daki Eylemlerini Kınadı

BM, İsrail güçlerinin Filistinlilerin cesetlerini çatıdan attığı görüntüleri 'insanlık dışı' olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 20:40
BM, İsrail'in Batı Şeria'daki Eylemlerini Kınadı

BM'den İsrail'in Eylemlerine Sert Tepki

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da meydana gelen bir olayla ilgili olarak İsrail güçlerinin, Filistinlilerin cesetlerini bir çatıdan yere attığını gösteren videoları "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Dujarric: Endişelerimiz Derinleşiyor

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında bu olayın ardından artan askeri faaliyetlerden duydukları derin endişeyi dile getirdi. Dujarric, yaşanan durumun uluslararası toplum tarafından dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Şeffaf Soruşturma Talebi

Dujarric, olayın şeffaf bir şekilde soruşturulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, çalışma sonunda sorumluların adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Olayla ilgili paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcıları, Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde, İsrail askerlerinin çok katlı bir binanın çatısından Filistinlilerin cesetlerini attığını gösteren görüntülerin yaygınlaştığını ifade etti. Görgü tanıkları, çatışmada hayatını kaybeden Filistinlilerin cesetlerini kaldırmak için askeri bir buldozerin kullanıldığını bildirdi.

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