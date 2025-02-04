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BM: İsrail'in Batı Şeria Saldırıları Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

BM, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarını uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirerek endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:42
BM: İsrail'in Batı Şeria Saldırıları Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi. Laurence, binlerce kişinin zorla yerinden edilmesinin de bu hukuki ihlalin bir parçası olduğunu vurguladı.

Saldırılar Hız Kazandı

Laurence, AA muhabirinin yönelttiği bir soruya verdiği yazılı yanıtında, “Gazze'de ateşkesin ardından İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını artırdığını” belirtti. Sözcü, “BM İnsan Hakları Ofisi, Batı Şeria'da devam eden kapsamlı operasyon ve bunun Filistinli topluluklar üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda endişelerini defalarca dile getirdi.” dedi.

Laurence, Cenin, Tubas ve Tulkerim kentlerinde ardından gelen saldırılarda, üçü çocuk toplam 39 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini ifade etti. “İsrail'e uluslararası yasal yükümlülüklerini hatırlatıyor, tüm ölümler dahil uluslararası hukukun tüm ciddi ihlallerini durdurması, bunları soruşturması ve anlamlı bir hesap verebilirlik sağlaması çağrısında bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, 21 Ocak tarihinde Cenin'e yönelik “Demir Duvar” adını verdiği saldırıyı başlattı. 27 Ocak’ta ise bu saldırılar Tulkerim'e yöneldi. Bu süreçte, bölge altyapısına zarar verdiği, ulaşım, su, elektrik ve iletişim sistemlerini etkilediği gibi, evlerin de yıkıldığı bildirilmektedir.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından İsrail'in, baskınlar, hava saldırıları ve Filistinlileri göçe zorlamanın yanı sıra çeşitli yöntemlerle Filistinlilerin canına ve malına zarar vermeye devam ettiği ifade ediliyor.

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