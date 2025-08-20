BM: İsrail'in Batı Şeria Yerleşim Genişletmesi Uluslararası Hukuka Aykırı

Birleşmiş Milletler'den sert değerlendirme

Birleşmiş Milletler, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen yerleşimleri genişletme kararını değerlendirirken, bu adımı uluslararası hukuka göre yasa dışı ve BM kararlarına aykırı olarak nitelendirdi.

BM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın uluslararası normlarla bağdaşmadığı vurgulanarak, alınan bu karara ilişkin tepkiler açıkça ifade edildi. Kurum, uygulamayı görüyor ve kınıyoruz ifadesiyle eleştirdi.

BM'nin açıklamasında, söz konusu kararın bölgedeki gerilimi artırabileceğine dair endişeler de dile getirildi. Kurum, uluslararası hukuka ve BM kararlarına bağlılığın önemine dikkat çekti.