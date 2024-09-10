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BM, İsrail'in Çocuk Felci Aşılaması Konvoyuna Yönelik Saldırsını Kınadı

İsrail, BM'nin çocuk felci aşılamasına giden konvoyunu silahla alıkoyarak insani yardımları tehlikeye attı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 21:40
BM, İsrail'in Çocuk Felci Aşılaması Konvoyuna Yönelik Saldırsını Kınadı

İsrail'in BM Konvoyuna Yönelik Saldırısı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in çocuk felci aşılamasına yönelik konvoyunu, içinde 12 personel bulundurarak silah zoruyla alıkoyduğunu ve destek araçlarını kullanılamaz hale getirdiğini duyurdu.

Olayın Detayları

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında bu olay hakkında kapsamlı bilgi vererek, konvoyun hareketi için İsrailli görevlilere önceden bilgi verildiğini vurguladı. Ancak, konvoy Reşit kontrol noktasında durdurularak iki personelin sorgulanmak üzere araçtan indirildiği bilgisine ulaşıldı.

Dujarric, burada gerginliğin arttığını ve İsrail askerlerinin konvoyda bulunan BM çalışanlarına silah doğrulttuğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail güçlerinin BM araçlarını buldozerler ve tanklarla iterek, bir buldozerin bir BM aracına çöp boşalttığını, bu esnada çalışanların tehdit edildiğini belirtti.

Gerginliği Azaltma Çabaları

Dujarric, "Konvoy silah zoruyla alıkonulurken, BM, durumu hafifletmek için üst düzey İsrail yetkilileriyle görüşmelere başladı," dedi. İki personelin sorgudandıktan sonra serbest bırakıldığını ancak konvoyun yaklaşık 7.5 saat bekletilmesi sonucunda, operasyon tamamlanmadan dönmek zorunda kaldığını aktardı.

İnsani Yardım Personelinin Güvenliği

Dujarric, İsrail'in bu olayla çalışanların hayatını ciddi tehlikeye attığını vurguladı ve insani yardım personelinin korunması için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti. BM, meydana gelen olayı kınayarak durumu İsrail yönetimi nezdinde protesto etti.

BM Çalışanlarının Kaybı

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun sürdürdüğü saldırılar sırasında, BM'yi hedef alan birçok saldırı gerçekleşti. UNRWA'nın 29 Ağustos’ta yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 212 BM çalışanı, bu saldırılarda yaşamını yitirdi.

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