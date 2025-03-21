BM: İsrail'in Filistin'deki Kontrol Noktası Sayısı Zirveye Ulaşmış Durumda

BM, İsrail'in Filistin'de inşa ettiği kontrol noktası sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 20:50
BM: İsrail'in Filistin'deki Kontrol Noktası Sayısı Zirveye Ulaşmış Durumda

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği kontrol noktası ve geçit engellerinin sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), işgal altındaki Filistin topraklarında hareket serbestisini engelleyen durumlarla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptığını belirterek, 850 kontrol ve geçit noktası ile fiziksel engel tespit edildiğini bildirdi.

Haq, bunun son 20 yılın en yüksek sayısı olduğunu vurgularken, İsrail'in yalnızca son 3 ay içinde 30'a yakın yeni geçit engeli inşa ettiğini de sözlerine ekledi. Yolu kapatan demir kapıların bu engellerin üçte birini oluşturduğunu ifade eden Haq, bu kapıların çoğunlukla kapalı tutulduğunu belirtti.

BM Sözcü Yardımcısı, diğer yandan İsrail'in son 20 gündür yardım girişlerini engellemeye devam ettiğini söyleyerek, bu durumun halk üzerinde korkunç sonuçlar doğuracağını dile getirdi. Ayrıca, bu tür saldırıların insani yardımlar alanında kaydedilen ilerlemelere de olumsuz etkide bulunduğunu vurguladı.

Haq, ayrıca İsrail'in saldırıları yeniden başlatmasının ardından 120 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini aktardı ve BM operasyonları ile personeline güvenlik garantisi verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Gazze'de Zorunlu Tahliye Emri Yayınladı
2
Ağrı Valisi Mustafa Koç, Muhtarlarla İftarda Buluştu
3
Genç Fenerbahçeliler'in Tribün Lideri Cem Gölbaşı ve 4 Sanığa Tahliye Kararı
4
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Adana'da Sağlık Çalışanlarıyla İftar Yaptı
5
Bakan Göktaş, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Ailesini Ziyaret Etti
6
Bursa'da İtfaiye Eri Burak Dağtekin İçin Anma Töreni Düzenlendi
7
Çorum'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek