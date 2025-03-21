BM: İsrail'in Filistin'deki Kontrol Noktası Sayısı Zirveye Ulaşmış Durumda

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği kontrol noktası ve geçit engellerinin sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), işgal altındaki Filistin topraklarında hareket serbestisini engelleyen durumlarla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptığını belirterek, 850 kontrol ve geçit noktası ile fiziksel engel tespit edildiğini bildirdi.

Haq, bunun son 20 yılın en yüksek sayısı olduğunu vurgularken, İsrail'in yalnızca son 3 ay içinde 30'a yakın yeni geçit engeli inşa ettiğini de sözlerine ekledi. Yolu kapatan demir kapıların bu engellerin üçte birini oluşturduğunu ifade eden Haq, bu kapıların çoğunlukla kapalı tutulduğunu belirtti.

BM Sözcü Yardımcısı, diğer yandan İsrail'in son 20 gündür yardım girişlerini engellemeye devam ettiğini söyleyerek, bu durumun halk üzerinde korkunç sonuçlar doğuracağını dile getirdi. Ayrıca, bu tür saldırıların insani yardımlar alanında kaydedilen ilerlemelere de olumsuz etkide bulunduğunu vurguladı.

Haq, ayrıca İsrail'in saldırıları yeniden başlatmasının ardından 120 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini aktardı ve BM operasyonları ile personeline güvenlik garantisi verilmesi gerektiğinin altını çizdi.