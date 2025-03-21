BM, İsrail'in Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni Vurmasını Kınadı

BM, İsrail'in Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:53
BM, İsrail'in Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni Vurmasını Kınadı

BM'den İsrail'e Sert Tepki!

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni havaya uçurmasını şiddetle kınadı. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Tıbbi altyapılara yönelik her türlü saldırı, kim tarafından yapıldığına bakılmaksızın, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir." şeklinde açıklamada bulundu.

Medyada Tepkiler Yükseliyor

AA muhabirinin, "Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından havaya uçurulması için açıklamanızda yer bulmadı. Tepkiniz nedir?" sorusuna Haq, her türlü tıbbi altyapıya yönelik saldırılara karşı duydukları endişeyi dile getirdi. Haq, "Bu saldırılar, acı çeken toplum için kabul edilebilir bir durum değil." diyerek olayların ciddiyetini vurguladı.

Hastanenin Askeri Amaçlarla Kullanılması

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de gerçekleştirdiği kara işgali sırasında hastanenin askeri amaçlar için kullanıldığı iddiaları gündeme geldi. Netzarim Koridoru üzerinde bulunan hastaneye, İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri araç konuşlandırıldı.

Ayrıca, İsrail askerlerinin hastane içindeki tıbbi ekipmanları tahrip ettiğine dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler, uluslararası platformda büyük tepkilere yol açtı.

Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi Hakkında

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2011-2017 yılları arasında inşa ettirdiği Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ve laboratuvarlarla birlikte 180 odadan oluşuyordu.

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