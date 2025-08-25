DOLAR
BM, İsrail'in Gazze'de sivilleri ve gazetecileri hedef almasını kınadı

Guterres, Nasır Hastanesi saldırısında siviller, sağlık çalışanları ve gazetecilerin öldürülmesini kınadı; derhal soruşturma, ateşkes ve insani yardım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:54
BM, İsrail'in Gazze'de sivilleri ve gazetecileri hedef almasını kınadı

BM, İsrail'in Gazze'de sivilleri ve gazetecileri hedef almasını şiddetle kınadı

ASIN TOPLANTISINDAN DETAYLAR EKLENDİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda ortaya çıkan can kayıplarını şiddetle kınadı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ölenler arasında sivillerin yanı sıra sağlık personeli ve gazetecilerin de bulunduğunu açıkladı.

BM'nin tepkisi

Dujarric, günlük basın toplantısında şöyle dedi: "Genel Sekreter, İsrail'in bugün Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesini şiddetle kınıyor. Ölenler arasında sivillerin yanı sıra sağlık personeli ve gazeteciler de bulunuyor."

Dujarric, bu ölümlerin sağlık personeli ve gazetecilerin çatışma sırasında üstlendikleri görevlerin ne kadar riskli olduğunu gösterdiğini belirterek, "Genel Sekreter, sağlık personeli ve gazeteciler de dahil olmak üzere sivillere her zaman saygı gösterilmesi ve korunmaları gerektiğini hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü, Genel Sekreter'in "derhal ve tarafsız bir şekilde soruşturulması" çağrısını tekrarladığını ve ayrıca "derhal ve kalıcı bir ateşkes, Gazze genelinde sınırsız insani yardım erişimi ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" taleplerini yineledi.

Hesap verebilirlik ve uluslararası soruşturma

Bir gazetecinin, İsrail'in son 22 ayda onlarca gazeteciyi öldürdüğü ve Guterres'in hesap verilebilirlik konusunda ne yapmayı düşündüğü sorusuna Dujarric, Genel Sekreter'in uluslararası bir soruşturma başlatma yetkisine sahip olmadığı yanıtını verdi. Dujarric, "Ancak hesap verebilir olmaları gerekecek. Ayrıca İsrail'in, BM'deki değişik kurumlar tarafından kurulan çeşitli mekanizmalarla işbirliği yaparak şeffaf ve hesap verebilir olmalarını sağlamasını istiyoruz." dedi.

Genel Sekreter'in, Genel Kurul’un Gazze'ye bağımsız bir koruma gücü gönderme yetkisi verme talebini destekleyip desteklemediği sorusuna ilişkin olarak Dujarric, "Guterres'in Gazze’de çatışmayı sonlandıracak, insani yardımların ulaşmasını sağlayacak, tüm rehinelerin serbest bırakılarak, Filistin'de iki devletli çözüm yoluna geri dönmeye yardımcı olacak her girişimi desteklediği" yanıtını verdi.

İsrail'in hedef aldığı gazeteciler

İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazeteci bulunduğu bildirildi. Ölen gazeteciler şunlar:

Hüsam el-Mısrı (Reuters foto muhabiri), Muhammed Selame (Al Jazeera kameramanı), Meryem Ebu Dekka (Independent Arabia, AP dahil), Muaz Ebu Taha (NBC News) ve Ahmed Ebu Aziz.

Son olarak, İsrail ordusunun Han Yunus'taki Mevası bölgesindeki saldırıları sonucu gazeteci Hasan Duvhan da yaşamını yitirdi.

