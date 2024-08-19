BM, İsrail'in Gazze'deki Tahliye Kararının Etkilerini Açıkladı

BM'den Endişe Verici Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki tahliye kararının yaklaşık 13 bin 500 Filistinliyi etkilediğini bildirdi. Gazze'deki insani durumun felakete doğru ilerlediği konusunda endişelerini dile getiren BM Sözcüsü Stephane Dujarric, bu bilgileri günlük basın toplantısında paylaştı.

Yerinden Edilmelerin Artışına Dikkat Çekildi

Dujarric, tahliye kararlarının sürekli olarak uygulandığını ve bunun, aşırı kalabalık, güvenlik sorunları ve çökmekte olan altyapı ile birleşerek Gazze'deki durumu daha da ağırlaştırdığını vurguladı. BM'nin İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, 16 Ağustos'ta alınan tahliye kararı 13 bölgede 13 bin 500 kişiyi olumsuz etkiledi.

Yeni Tahliye Bölgeleri ve Sağlık Tesisleri

Dujarric, tahliye edilen yeni bölgelerin 5 okul, 14 su ve sağlık tesisi ile 10 sağlık merkezini kapsadığını açıkladı. OCHA'nın raporuna göre, Oktar ayından bu yana, Gazze Şeridi'nin %86'sı tahliye emri altında bulunuyor. Dujarric, El-Mevasi bölgesinde insan yoğunluğunun kilometrekare başına 30 binin üstünde olduğunu ifade etti. Bu oranın 7 Ekim 2023 öncesinde sadece 1200 civarında olduğunu belirtti.

Göçün Sistematik Kullanımı

BM verilerine göre, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanmaya devam ediyor. Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kaldı. Filistinliler, sürekli olarak yaşanan saldırılar ve gıda sıkıntısıyla başa çıkmaya çalışırken, zorunlu göç nedeniyle de büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük bir kısmı ayda en az bir kez göç etmek zorunda kalıyor.