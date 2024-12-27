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BM: İsrail'in Gazze Saldırıları Nedeniyle Alarm Durumundayız

BM, Gazze'deki saldırılardan dolayı alarmda; sivil kayıplar ve hastanelere yönelik saldırılar endişe verici.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 22:00
BM: İsrail'in Gazze Saldırıları Nedeniyle Alarm Durumundayız

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve bu saldırılarda sivillerin yaşamını yitirmesi nedeniyle "alarm durumu" bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, günlük basın brifinginde Gazze'deki durumu değerlendirerek, "Gazze genelinde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle onlarca Filistinlinin hayatını kaybetmesi bizi alarm durumuna geçirdi." dedi.

Tremblay, İsrail'in Gazze’deki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırıları büyük bir endişe ile takip ettiklerini ve bu saldırıda sağlık çalışanlarının da dahil olduğu birçok kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı. "Bugün Kemal Advan Hastanesi'nde personel, hastalar ve refakatçileri zorla dışarı çıkarıldı. Hastanede ciddi hasar ve tutuklamalar yaşandığına dair raporlar var," dedi.

Ayrıca, Tremblay, İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik insani erişim engellerini uygulamaya devam ettiğini ifade etti.

İsrail ordusu, kuşatma altında bulundurduğu Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nin bazı bölümlerine baskın düzenleyerek ateşe verdi. 7 Ekim'den bu yana Gazze’ye düzenlenen saldırılar sonucunda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplam 45 bin 436 Filistinli hayatını kaybetti, 108 bin 38 kişi ise yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğuna dair raporlar bulunurken, sivillerin sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak, sivil altyapı da büyük oranda tahrip ediliyor.

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