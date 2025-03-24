BM: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sonucu 124 Bin Kişi Yerinden Edildi

BM: Gazze'de 124 Bin Kişi Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının ardından yaklaşık 124 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında önemli gelişmeleri aktardı.

Yasaklı Bölge ve Tahliye Emirleri

Dujarric, İsrail'in en son Refah bölgesinde verdiği tahliye emirlerinin ardından Gazze Şeridi'nin %14'ünün "yasaklı bölge" haline geldiğini duyurdu. Saldırıların etkisiyle sadece birkaç gün içerisinde yaklaşık 124 bin kişinin yerinden edildiğini belirtti.

İnsanların Durumu ve Temel İhtiyaçlar

İnsanların yürüyerek El-Mavasi bölgesine doğru ilerlediğini ve hastanelere sığınmaya çalıştığını ifade eden Dujarric, su ve hijyen hizmetlerinde büyük sorunlar yaşandığını belirtti. Vatandaşların bazen günlerce ellerini yıkayacak su bulamadığı bilgisini paylaştı.

Eğitim Faaliyetleri Askıya Alındı

Dujarric, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının eğitim faaliyetlerini de olumsuz etkilediğini vurguladı. Geçen hafta 3 okulun saldırılar nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.