BM, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Askeri Faaliyetlerine Dikkat Çekti

BM Ateşkes Gözlem Gücü'nden Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki artan askerî faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu. BM, bu eylemlerin 1974 Anlaşması'nı ihlal ettiğini bildirerek, bölgede istikrar sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

BM Açıklaması

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında, UNDOF'un 7 Aralık'tan itibaren İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği faaliyetlerin ciddi oranda arttığını duyurdu.

Dujarric, İsrail'in tampon bölgedeki bazı noktalarındaki varlığını sürdürdüğünü vurguladı ve bunun 1974 Anlaşması'nı ihlal ettiğini tekrar ifade etti. Ayrıca, UNDOF'un tüm taraflara anlaşma kapsamında yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunduğunu belirtti.

İnsani Yardım Operasyonları Engel Altında

Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından sağlanan bilgilere dayanarak, 6 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirilmeye çalışılan 137 insani yardım operasyonundan 124'ünün İsrail tarafından engellendiğini duyurdu. Diğer 13 operasyona ise önce izin verilip, ardından geçişlerin engellenmesi dikkat çekti.

Pazartesi günü İsrail'e gönderilen 16 yeni insani yardım operasyonu talebinin de reddedildiğini aktaran Dujarric, Gazze'ye insani yardımların geçişinin hayati önem taşıdığını, özellikle kuzeyde süren kuşatma nedeniyle binlerce Filistinlinin zor durumda kaldığını vurguladı.

İsrail Ordu'sunun Suriye'ye Saldırıları

Öte yandan, 27 Kasım'da Suriye'de artan çatışmaların ardından, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle beraber İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik saldırıları da hız kazandı. Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten İsrail ordusu, Şam’a 25 kilometre kadar yaklaşarak bölgede daha fazla kontrol sağlamaya çalışıyor.

İsrail, 1967'den bu yana Suriye toprakları olan Golan Tepeleri'ni işgal etmektedir. 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile ise tampon bölge ve silahlardan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.