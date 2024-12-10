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BM: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki İşgali, Uluslararası Anlaşmanın İhlali

BM Suriye Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalinin 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na aykırı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:10
BM: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki İşgali, Uluslararası Anlaşmanın İhlali

BM'den İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki İşgali Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal etmesinin, 1974 yılında İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlali olduğunu vurguladı.

Pedersen'den Önemli Açıklama

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Pedersen, İsrail ordusunun Golan Tepeleri'ndeki Suriye topraklarına girdiği yönündeki haberlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. AA muhabirinin sorduğu soruya karşılık olarak, "New York'tan gelen mesaj aynı, gördüğümüz şeyin 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlali olduğu." diyerek durumu değerlendirdi.

İsrail’in Golan Tepeleri'ndeki Askeri Faaliyetleri

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın direktifleri doğrultusunda Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girdi. Netanyahu, Golan Tepeleri hakkında yaptığı açıklamada, işgalin "geçici" olduğunu savundu. Ayrıca, İsrail ordusu, Golan'daki tampon bölgedeki askeri hareketlerin fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı.

Golan Tepeleri’nin Tarihi

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahlardan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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