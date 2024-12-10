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BM: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki İşgali Uluslararası Hukuka Aykırı

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgalinin 1974 anlaşmasını ihlal ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:12
BM: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki İşgali Uluslararası Hukuka Aykırı

BMGK'dan İsrail'e Sert Eleştiriler

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsrail'in Suriye'deki Golan Tepeleri'nde bulunan tampon bölgeyi işgal etmesini, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın bir ihlali olarak nitelendirdi. Pedersen, bu konuyu BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında gündeme getirdi.

Suriye'deki Gelişmeler ve BM'nin Tutumu

Pederesen, AA muhabirinin, "İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi işgali uluslararası hukuka aykırı mı?" şeklindeki sorusuna, BM Genel Merkezi'nden gelen mesajın net olduğunu belirterek, "Gördüğümüz şey, 1974'teki Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlali olduğu." dedi.

Pedersen, Suriye'deki gelişmelerin hızla dönüştüğünü vurgulayarak, "Suriye şu anda yalnızca büyük fırsatlarla değil, aynı zamanda ciddi risklerle de karşı karşıya. Her iki durumu dikkatle incelemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Silahlı Gruplara Çağrı: Bombardımanlar Durmalı!

İsrail'in Suriye’ye düzenlediği bombardımanların rahatsız edici bir durum olduğunu belirten Pedersen, "İsrail’in Suriye topraklarına yönelik eylemlerinin durması gerekiyor. Bu son derece önemli.” diye konuştu. Ayrıca, sivillerin korunmasına yönelik olarak silahlı gruplara çağrıda bulundu.

İsrail Ordusunun Adımları ve Golan Tepeleri

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmiştir. Netanyahu, bu işgalin geçici olduğunu savunurken, İsrail ordusu da bu süreçte zırhlı convoylarının görüntülerini paylaşmıştı.

1967'den bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile belirlenen sınırlarla korunmaktaydı.

Son Gelişmeler ve Rejimin Düşüşü

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında yaşanan çatışmalar yoğunlaşmış, 30 Kasım ve 7 Aralık arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi şehirlerde bu grupların üstünlüğü sağlanmıştır. 7 Aralık'ta Şam’a yürüyüş yapan gruplara halkın desteğiyle, Esed rejimi kontrolü kaybetmiş ve başkentten kaçmak zorunda kalmıştır.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu tarafından aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu sonucunda, Tel Rıfat ilçesi PKK/YPG terör örgütünden kurtarılmıştır.

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