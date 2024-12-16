BM, İsrail'in Han Yunus'taki Okul Saldırısını Kınadı

BM'den Sıcak Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Han Yunus'ta bir okula düzenlediği hava saldırısını kınadı. Saldırı sonucu birçok sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu okulda yerinden edilen kişilerin bulunduğuna dikkat çekerek, sivillerin öldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

Dujarric, "Tüm sivil ölümlerini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsani Yardım Talepleri Reddedildi

BM'nin Gazze'nin kuzeyine gıda ve su temin etmek için yaptığı üç insani yardım başvurusu'nun İsrail tarafından reddedildiği açıklandı. Dujarric, insani yardım kuruluşlarının, İsrail'in yardımın yönlendirilmesine dair tek taraflı belirlemelerine karşı çıktığını vurgulayarak, "Nerede ihtiyaç varsa, orada insanlara yardım etme konusunda kararlıyız." dedi.

Yerleşim Faaliyetlerine Dikkat Çekildi

Dujarric, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı yerleşim genişletme kararına da tepki göstererek, "İsrail'e, her türlü yerleşim faaliyetini sonlandırma çağrısında bulunuyoruz. Bu, hem işgal altındaki Filistin toprakları, hem de Golan Tepeleri için geçerlidir." diye belirtti. Ayrıca, bu tür faaliyetlerin uluslararası hukuk çerçevesinde yasa dışı olduğuna da dikkat çekti.