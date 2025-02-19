BM, İsrail'in Lübnan'dan Çekilme Sürecini Geciktirmesini Kınadı

BM, İsrail'in Lübnan'dan çekilme süresini uzatmasını 1701 sayılı kararın ihlali olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 01:00
BM, İsrail'in Lübnan'dan Çekilme Sürecini Geciktirmesini Kınadı

BM, İsrail'in Çekilme Sürecine Dikkat Çekti

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilme süresini geciktirmesinin ateşkes anlaşması ve BM'nin 1701 sayılı kararına aykırı olduğunu açıkladı. BM Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı General Aroldo Lazaro, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Çekilme Sürecinde Gecikme

Açıklamada, İsrail'in bölgeden çekilme sürecinde yaşanan gecikmenin ciddi bir sorun olduğu belirtildi. Bu durumun, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasındaki somut ilerlemeyi etkilememesi gerektiği vurgulandı. Özellikle, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki yerleşim bölgelerinden çekilmesi ve Lübnan ordusunun burada zorlu koşullar altında konuşlanması dikkat çekti.

Lübnan'ın Kararlılığı

Açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı ve hükümetinin güneydeki tüm bölgelerde devlet otoritesini sağlama konusundaki kararlılığına vurgu yapıldı. Ayrıca, Lübnan'ın istikrarı koruma ve çatışmadan kaçınma hedeflerini sürdürdüğü belirtildi.

Ateşkes Anlaşması ve İlgili Veriler

27 Kasım 2024 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşması gereği, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun bu bölgelerde kontrolü tam olarak sağlayamadığını öne sürerek çekilme süresini 18 Şubat 2025 tarihine kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ateşkesin ardından İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişinin hayatını kaybettiği ve 267 kişinin yaralandığı kaydedilmiştir. Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, ülkelerinin güneyinde süregelen saldırılar ve işgal nedeniyle yerinden edilmiştir.

Son olarak, İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede Lübnan ordusu konuşlanmıştır.

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