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BM: İsrail'in Okul Saldırısında İnsanlar Sabah Namazı Kılıyordu

BM raporunda, İsrail'in okula düzenlediği saldırının ayrıntıları paylaşıldı. Saldırı sırasında sabah namazı kılınıyordu.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 21:13
BM: İsrail'in Okul Saldırısında İnsanlar Sabah Namazı Kılıyordu

BM Raporuna Göre İsrail'in Saldırısı Sırasında İnsanlar Duadaydı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan raporda, İsrail'in hafta sonu gerçekleştirdiği okul saldırısının detayları açıklandı. Raporda, saldırının yapıldığı anlarda insanların sabah namazını kıldığına dikkat çekildi.

Genel Sekreter Sözcüsü Detayları Açıkladı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında saldırıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Haq, "Saldırı sırasında okul zaten bir sığınağa dönüşmüştü. Yüzlerce yerinden edilmiş aile orada kalıyordu ve insanlar okulun dua salonunda sabah namazı kılıyordu" dedi.

Yaralıların Durumu Üzerine Bilgiler

Haq, saldırıda yaralananların Gazze Şeridi'ndeki kısmen işlevsel bir hastaneye kaldırıldığını belirtirken, o hastanede "yeterli ilaç, temiz su ve yatak" bulunmadığını da vurguladı. Ayrıca saldırıdan kurtulan çocuklar ve ebeveynlerine psikolojik destek sağlandığı ifade edildi.

Ölümler ve Tahliye Emirleri

Haq, bu olayın barındıran bir okula yapılan 21'inci saldırı olduğunu ve 4 Temmuz'dan bu yana bu saldırılarda en az 274 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıca, İsrail'in tahliye emirlerinin etkilendiği 23 bölge, Gazze Şeridi'nin yaklaşık %84'ünü kaplamakta.

İsrail'in Saldırısına Tepkiler

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği hava saldırısında, Filistinlilerin sabah namazı için toplandığı sırada gerçekleşti. Saldırıda en az 100 Filistinli yaşamını yitirdi. Yerel gazeteciler, bölgede yaşanan felaketi kelimelerle anlatmanın zor olduğuna dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, okuldan yükselen alevler ve Filistinlilerin çığlıkları duyulmakta.

İsrail ordusu, bu saldırı için "Hamas'ın okulu karargâh olarak kullandığı" iddiasında bulundu. Ancak Hamas, bu tür saldırılara yönelik İsrail’in sahte bahaneler uydurduğunu belirtti. Üstelik, saldırının, ABD, Mısır ve Katar gibi arabulucu ülkelerden ateşkes çağrısının yapıldığı günlerden birkaç gün sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

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