BM, İsrail'in Saldırdığı Lübnan'da 1,4 Milyon Kişinin Yerinden Olduğunu Açıkladı

BM'den Korkutucu Rapor: 1,4 Milyon Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan'da 1,4 milyon kişinin yerinden olduğunu açıkladı. BM Cenevre Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 3 bin 100'den fazla ölüm ve gıda güvensizliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı belirtildi.

Yardım Kaynakları yetersiz

Paylaşımda, yardım kaynaklarının yetersiz kalması nedeniyle birçok kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in Saldırıları Sürüyor

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile sürdürülen çatışmaların da etkisiyle, İsrail ordusu 23 Eylül tarihinde Lübnan'daki güney kentlerine, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu süreçte 203'ü çocuk ve 644'ü kadın olmak üzere toplamda 3 bin 287 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 222 kişi yaralandı.

Süregelen Göç Dalgası

Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiği bilgisini paylaştı. Ülkenin güney kesimlerinden başlayarak başkent Beyrut ve kuzeye doğru devam eden göç dalgası, İsrail bombardımanı nedeniyle 100 binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu.

Hizbullah'ın Tepkisi

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti. Öte yandan, Hizbullah, İsrail'e roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ediyor. Ancak bu saldırılara rağmen İsrail tarafında büyük bir hasar bildirimi yapılmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.