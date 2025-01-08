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BM: İsrail'in Saldırıları Altındaki Gazze'de Hastaneler 'Ölüm Tuzağı'

BM, Gazze'deki hastanelerin İsrail saldırıları nedeniyle 'ölüm tuzağına' dönüştüğünü açıkladı ve insani krizi vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:36
BM: İsrail'in Saldırıları Altındaki Gazze'de Hastaneler 'Ölüm Tuzağı'

BM'den Shock Edici Açıklama

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde İsrail'in artan saldırıları sonrası hastanelerin "ölüm tuzağına" dönüştüğünü duyurdu. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, bölgedeki insani kriz derinleşiyor.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle birçok ailenin parçalandığı ve çocukların donarak hayatını kaybettiği vurgulandı. Ayrıca, Tel Aviv yönetiminin insani yardım girişlerine engel olması sebebiyle gıda krizi'nin giderek arttığı ifade edildi. Açlık, bölgede yaşamları tehdit eden en büyük faktörlerden biri olmaya devam ediyor.

Hastaneler Neden Çalışamıyor?

UNRWA'nın açıklamasına göre, Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 14'ü kısmi hizmet verebiliyor. Bu hastanelerde bile, yeterli insani yardımın ulaştırılamaması nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı baş göstermekte. Son olarak, İsrail güçleri 27 Aralık'ta Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini basarak hastaneyi hizmet dışı bırakmıştı.

Sonuç ve Gelecek Yeni Zorluklar

UNRWA, Gazze'deki insani krizin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunurken, uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini belirtti. Görülen bu manzara, Gazze'deki sağlık sisteminin çöküşünü gözler önüne seriyor.

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