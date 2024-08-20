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BM, İsrail'in Tahliye Kararının Gazze'ye Yardımları Engellediğini Açıkladı

BM, İsrail'in tahliye kararlarının Gazze'deki yardım faaliyetlerini neredeyse imkansız hale getirdiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 20:41
BM, İsrail'in Tahliye Kararının Gazze'ye Yardımları Engellediğini Açıkladı

BM: İsrail'in Tahliye Kararları Gazze'deki Yardımları Zorlaştırıyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun aldığı son tahliye kararının, Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere yardım ulaştırılmasını "neredeyse imkansız" hale getirdiğini açıkladı.

Dujarric'ten Açıklama

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dujarric, "İsrail, hafta sonu Deir el-Balah Vadisi'nin bazı bölgeleri için son tahliye emirleri yayınladı. Bu emirler, Selahaddin Yolunu da kapsıyor. Bu durum, yardım görevlilerinin bu hayati rota boyunca hareket etmesini neredeyse imkansız kılıyor." ifadelerini kullandı.

Alternatif Yollar Yok

Dujarric, Gazze Şeridi'nin Akdeniz kıyısındaki sahil yolunun yardımlar için uygun bir alternatif olduğunu belirtirken, "Bu rota üzerindeki plajlar, yerinden edilmiş insanlar için geçici barınaklarla dolup taşıyor," dedi. Ayrıca, "Sahil yolu boyunca konvoy hareketleri son derece yavaş ilerliyor ve kritik yardımlar ihtiyaç sahiplerine gereken ölçekte ulaşmıyor," şeklinde ekledi.

Göç Zorunluluğu

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarla birlikte, sürekli olarak Gazze'deki Filistinlileri tahliye etmeye zorluyor. BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u bu sebeplerle göç etmek zorunda kalıyor. Filistinliler, gıda sıkıntısı ve zorunlu göçle birlikte zor günler geçiriyor.

BM, Gazze'deki Filistinlilerin büyük bir çoğunluğunun ayda en az bir kez göç etmek zorunda kaldığını vurguluyor.

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