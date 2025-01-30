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BM, İsrail'in UNRWA Faaliyetlerini Yasaklayan Kararını Kaldırmaya Çağırdı

BM, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan kararının derhal kaldırılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:11
BM, İsrail'in UNRWA Faaliyetlerini Yasaklayan Kararını Kaldırmaya Çağırdı

BM'den İsrail'e Sert Mesaj

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'nın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararının yürürlükten kaldırılması için acil çağrıda bulundu.

İnsan Hakları Ofisi'nden Uyarı

BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama kararına ilişkin X platformundan bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "UNRWA olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında gıda dağıtımı, sağlık hizmeti, eğitim ve diğer hizmetler ciddi şekilde zarar görecek. Bu durum, 10 binlerce Filistinlinin insan hakları üzerinde doğrudan ve korkunç etkileri olacak. UNRWA'nın temel çalışmalarını kısıtlayan ve İsrail Meclisi'nin kabul ettiği yasa yürürlükten kaldırılmalı."

Tel Aviv'in Kararı ve Etkileri

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırma kararı, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Sürenin dolmasıyla birlikte UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk ederken, yerel çalışanlar da merkeze gelmedi.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören bir yasa tasarısını kabul etmişti. Bu yasayla birlikte, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mülteciye yönelik hizmetlerin sona ermesi bekleniyor.

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