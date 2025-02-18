BM, İsrail'in UNRWA Okullarına Baskınını Şiddetle Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait okullara düzenlediği baskınları “şiddetle” kınadı.

Şiddetli İhlal!

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Genel Sekreter, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki BM tesislerinin dokunulmazlığının ihlal edilmesi, UNRWA Eğitim Merkezi ve üç okuluna zorla girme girişimini şiddetle kınamaktadır.” dedi.

Dujarric, öğrenciler ders sırasında eğitim ortamlarında göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının kullanılmasının hem gereksiz hem de kabul edilemez olduğunu vurguladı. “Bu, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin, BM ve personelinin ayrıcalıkları ile dokunulmazlıkları da dahil olmak üzere açık bir ihlalidir.” ifadelerini kullandı.

BM Tesislerinin Dokunulmazlığı

Dujarric, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, İsrail'in iç hukukunun, uluslararası yasal yükümlülüklerini değiştirmeyeceğini belirtti.

Bir gazetecinin BM’nin almayı düşündüğü adımlarla ilgili sorusuna ise Dujarric, “Kudüs'teki meslektaşlarımız, yarın İsrail yetkilileriyle bir araya gelerek olan biteni protesto edecekler.” şeklinde yanıtladı.

İsrail Polisinin Okul Baskınları

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki UNRWA okullarına ilişkin baskınları gerçekleştirdiğini ve bu esnada göz yaşartıcı gaz ile ses bombaları kullandığını ifade etti. Lazzarini, bu baskınlarda yaklaşık 250 çocuk ve 350 kursiyerin zorla tahliye edilmesinin temel eğitim hakkı ile BM dokunulmazlığının ihlali olduğunu vurguladı.

Netanyahu'dan UNRWA Kararına Destek

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İsrail Meclisinde kabul edilen UNRWA'yı yasaklama kararını uygulama talimatı verdiğini açıkladı. Açıklamada, “Başbakan'ın direktifinin uygulanması konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.” denildi.