DOLAR
33,87 0,27%
EURO
37,58 -0,47%
ALTIN
2.787,33 -1,52%
BITCOIN
1.969.571,3 -1,08%

BM, İsrail'in UNRWA Okuluna Yönelik Saldırısını Değerlendirdi

BM, İsrail ordusunun UNRWA okulunda Hamas üyelerinin bulunduğu iddialarını reddetti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 22:23
BM, İsrail'in UNRWA Okuluna Yönelik Saldırısını Değerlendirdi

BM, İsrail'in UNRWA Okulundaki Durumu Açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki UNRWA okuluna yapılan İsrail saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Hamas Üyelerine Dair Kanıt Yok"

BM, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki okula yönelik saldırılarda Hamas üyelerinin mevcut olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, bu konuya ilişkin yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Guterres'in Açıklamaları

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, daha fazla BM personelinin yaşamını tehlikeye atmamak için hangi adımları atacağı sorulduğunda Dujarric, "Personelimizi korumak ve Gazze halkının acil ihtiyacını karşılamak arasında denge kurmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede, İsrail hükümetiyle temas halindeyiz." şeklinde konuştu.

İddialara Yanıt

Dujarric, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırıda ölenlerin "Hamas üyesi" olduğu yönündeki iddialara da yanıt verdi. "Burada bir UNRWA okulu mevcut. Eğer kötü bir niyetle kullanılıyorsa bu durumu daha önceden bilirdik ancak buna dair bir kanıt yok" dedi.

İsrail’in, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Cauni Okulu'na düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocuklar ve BM çalışanlarının bulunduğu 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bu durum, BM'nin bölgede insani yardım sağlamaya devam etme çabalarına da ciddi bir tehdit oluşturuyor.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Fatih'te Metruk Bina Çöktü: Ekipler İncelemelere Devam Ediyor
4
Afganistan'daki Şii Hazaralara Yönelik Silahlı Saldırı: 14 Ölü
5
Şırnak'taki Hastane İnşaatında Yangın Kontrol Altına Alındı
6
İsrail Ordusunun Tubas Çekilişi: Baskın Sonrası Gelişmeler

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!