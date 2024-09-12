BM, İsrail'in UNRWA Okuluna Yönelik Saldırısını Değerlendirdi

BM, İsrail'in UNRWA Okulundaki Durumu Açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki UNRWA okuluna yapılan İsrail saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Hamas Üyelerine Dair Kanıt Yok"

BM, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki okula yönelik saldırılarda Hamas üyelerinin mevcut olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, bu konuya ilişkin yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Guterres'in Açıklamaları

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, daha fazla BM personelinin yaşamını tehlikeye atmamak için hangi adımları atacağı sorulduğunda Dujarric, "Personelimizi korumak ve Gazze halkının acil ihtiyacını karşılamak arasında denge kurmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede, İsrail hükümetiyle temas halindeyiz." şeklinde konuştu.

İddialara Yanıt

Dujarric, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırıda ölenlerin "Hamas üyesi" olduğu yönündeki iddialara da yanıt verdi. "Burada bir UNRWA okulu mevcut. Eğer kötü bir niyetle kullanılıyorsa bu durumu daha önceden bilirdik ancak buna dair bir kanıt yok" dedi.

İsrail’in, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Cauni Okulu'na düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocuklar ve BM çalışanlarının bulunduğu 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bu durum, BM'nin bölgede insani yardım sağlamaya devam etme çabalarına da ciddi bir tehdit oluşturuyor.