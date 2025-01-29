BM: İsrail'in Zorla Yerinden Ettiği 376 Binden Fazla Filistinli Gazze'nin Kuzeyine Döndü

İsrail'in Saldırıları Sonrası Filistinlilerin Dönüşü

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in 471 gün süren saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen 376 binden fazla Filistinlinin Netzarim Koridoru'nun açılmasıyla birlikte Gazze'nin kuzeyine döndüğünü duyurdu.

Ağır yıkıma rağmen, Filistinlilerin kuzeye dönüşleri hızla devam ediyor. İşgal altındaki Netzarim Koridorunun pazartesi günü açılmasının ardından, Gazzeliler akın akın kuzey bölgelerine dönmeye başladı.

OCHA'nın açıklamasında, 27 Ocak'tan beri 376 binden fazla Filistinlinin Gazze'nin kuzeyine geçtiği bildirildi. Hamas ile varılan ateşkes çerçevesinde İsrail, pazartesi günü Netzarim Koridoru'nu açarak zorla yerinden ettiği Filistinlilerin kuzeye geçişine olanak sağladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail saldırıları sonucunda kuzey bölgesindeki yıkımın yüzde 90 civarında olduğunu bildirdi. Bu ağır yıkım nedeniyle dolaşan Gazellilerin büyük bir bölümü, evlerini molozlar arasında bulmakta.

Tüm bu zorluklara rağmen, topraklarını terk etmek istemediklerini vurgulayan Gazelliler, güneyden kuzeye geçmeye devam ediyor.