BM, İsrail Meclisi'ndeki UNRWA Tasarısına Tepki Gösterdi

BM'den UNRWA Yasa Tasarısına Karşı Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail meclisinde görüşülmesi planlanan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile ilgili yasa tasarısının BM Şartı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu duyurdu.

BM Sözcüsü Dujarric'in Açıklamaları

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında, tasarının İsrail'in yasal yükümlülükleriyle çeliştiğine dikkat çekti. Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, yasa tasarısı ile ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir mektup gönderdiğini hatırlattı.

Yasa Tasarısının Etkileri

Dujarric, tasarının kabul edilmesi halinde sonuçlarının olumsuz olacağı konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, yasa tasarısının etkileri hakkında detaylı bir değerlendirme yapılacağını ifade etti.

Cibaliya'ya Yardım Engelleyici Faaliyetler

Gazze'deki insani durum hakkında bilgi veren Dujarric, İsrail'in Cibaliya'ya yönelik gıda ve yakıt sevkiyatına dair talepleri reddettiğini belirtti. Ayrıca, bölgede sağlık tesisleri etrafında devam eden askeri operasyonların durumun daha da zorlaşmasına neden olduğunu aktardı.

Kemal Advan Hastanesine Yönelik Endişeler

Bir soru üzerine, Dujarric, Kemal Advan Hastanesi'ndeki durum hakkında endişelerini dile getirerek, hastanede kalan hastalara yardım götürmenin öncelikleri olduğunu belirtti. Ayrıca, çatışma sırasında işlenen suçların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Dujarric, hastaneye erişimin zor olduğunu ifade ederek, eğer erişim sağlanabilirse olayları inceleyeceklerini söyledi.