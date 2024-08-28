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BM, İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırılarını Kınıyor

BM, Batı Şeria'daki artan İsrail saldırılarını ve uluslararası hukukun ihlalini kınadı, trajik kayıpları vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:22
BM, İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırılarını Kınıyor

Birleşmiş Milletler'in Kınaması

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail ordusu tarafından Batı Şeria'da gerçekleştirilen saldırılara ilişkin önemli bir açıklama yaptı. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda, 628 Filistinli yaşamını yitirdi.

Açıklamada Yer Alan Veriler

Açıklamaya göre, Bu dönemdeki saldırılarda 159 kişinin öldüğü, bunlar arasında 29 çocuğun ve 3 kadının bulunduğu belirtildi. Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 2 çocuğun yaşamını kaybetmesi, dikkat çekildi.

Dolaylı İhlaller ve Cezasızlık Ortamı

Ayrıca, 26 Ağustos'ta Beytüllahim'in Vadi Rahhal beldesinde 37 yaşındaki Halil Salim Halvi'nin öldürülmesi de anımsatıldı. Halvi'nin ölümünün, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim politikalarının ve uluslararası hukukun ihlali sonucunda meydana geldiğine dikkat çekildi.

Endişeler ve Uyarılar

Açıklamada, Batı Şeria'daki durumun 7 Ekim'den sonra hızla kötüleştiği belirtilirken, saldırılara göz yummanın daha ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısı yapıldı. BM, saldırıları kınayarak, bölgedeki gerilimin daha da artabileceğini vurguladı.

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