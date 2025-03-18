BM: İsrail, Tahliye Emirlerinde Güvenlik Garantisi Sunmuyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden başlattığı saldırıların ardından kuzey ve güney bölgelerde verdiği "tahliye emirleri" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bu tahliye emirlerinin hiçbir güvenlik garantisi içermediğini belirtti.

Haq, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin Beyt Hanun ve Han Yunus bölgelerinin tahliye edilmesini emrettiğini aktararak, bu durumun birçok insanın yer değişimine yol açtığını söyledi.

Ayrıca, yeni tahliye emirlerinin Gazze Şeridi'nin yaklaşık %6'sını kapsadığını ve bu bölgelerde çok sayıda sığınak, yerinden edilmiş insan, tıbbi tesisler ve bir sahra hastanesi bulunduğunu ifade etti.

Haq, "İsrail, ne bölgeyi boşaltmalarını talep ettikleri insanlara ne de geride kalanlara güvenlik garantisi sağlamıştır," dedi.

- Silah Ambargosu Çağrısı

Bunun yanı sıra, AA muhabirinin, "Genel Sekreter (Antonio Guterres) artık üye ülkelere İsrail'e silah ambargosu çağrısında bulunmayı düşünüyor mu?" sorusuna yanıt veren Haq, bu tür kararların BM Güvenlik Konseyi tarafından alındığını ifade etti.

Haq, Genel Sekreter'in çatışmanın sonlanmasını istediğine dikkat çekerken, mevcut durumun ciddiyeti uyarınca silah ambargosu çağrısı yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, "Genel Sekreter, daha ziyade taraflar üzerinde nüfuzu bulunanların ateşkesin yinelenmesi için bunu kullanması hususuna odaklanıyor," diyerek durumu özetledi.