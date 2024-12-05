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BM Kadınlar Birliği, İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Kermes Düzenledi

BM Kadınlar Birliği, yardımseverlik amacıyla New York'ta kermes düzenleyerek ihtiyaç sahibi çocuklara destek sağlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 23:15
BM Kadınlar Birliği, İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Kermes Düzenledi

BM Kadınlar Birliği'nden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Destek

Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlar Birliği (UNWG), dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç çocuklar için anlamlı bir kermes düzenledi. Bu etkinlik, New York'taki BM genel merkezinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Katkısı

Kermese Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği de aktif olarak katıldı. Etkinlikte, farklı ülkelerin kültürel zenginliklerini yansıtan birçok ürün sergilendi ve satışa sunuldu.

Türk Standının Yoğun İlgi Görmesi

Özellikle Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'nin el sanatları ve hediyelik eşyaların sergilendiği standı büyük ilgi gördü. Ayrıca, çeşitli Türk yemekleri de kermeste yer aldı ve katılımcılardan yoğun talep topladı.

Kermesten Elde Edilen Gelirler

Kermesin amacı doğrultusunda elde edilen tüm gelirler, ihtiyaç sahibi çocuklara destek veren okullar, yetimhaneler ve ilgili kurumlara aktarılacak. Bu tür etkinlikler, yardıma muhtaç bireyler için umut ışığı olmayı sürdürüyor.

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