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BM, Kadınların Barış Süreçlerine Katılımı İçin Yeni Girişim Başlattı

BM, kadınların barış süreçlerine katılımını artırmak amacıyla yeni bir girişim duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 23:08
BM, Kadınların Barış Süreçlerine Katılımı İçin Yeni Girişim Başlattı

BM'den Kadınların Barış Süreçlerine Katılımı İçin Yeni Girişim

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, "Kadınların Barış Süreçlerine Katılımı Hakkında Ortak Taahhüt" girişimini tanıttı.

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Mohammed, BM Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirilen "Kadın, Barış ve Güvenlik" oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye dahil birçok ülkenin katılımıyla başlatılan girişimin, kadınların barış süreçlerine aktif katılımını teşvik etmeyi amaçladığını vurguladı.

Kadınların Barış Süreçlerindeki Rolü

Kaydedilen verilere göre, 1992-2019 yılları arasında barış süreçlerinde kadınların temsil oranı %13 gibi düşük bir seviyede kalmıştır. Mohammed, bu konuda kolektif hareketin önemine dikkat çekti.

İlerleme Hedefleri ve Zorluklar

Mohammed, uluslararası camianın kadın hakları, eşitlik ve çatışmanın önlenmesi konularındaki taahhütlerinin olduğunu, ancak ilerlemenin yavaş olduğunu belirtti. Özellikle, kadınların barış ve güvenlik alanındaki karar alma mekanizmalarından dışlandığını ifade etti.

Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Geçtiğimiz yıl, Gazze'de on binlerce Filistinli kadın ve kız çocuğunun yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Mohammed, Sudan'da da kadınların ciddi zorluklarla karşılaştığını belirtti. BM'nin kararlılığını koruyacağını ve kadın, barış ve güvenlik gündeminin öncelikli hedef olacağını vurguladı.

Son olarak, mevcut jeopolitik zorlukların üstesinden gelebilmek için güç eşitsizliğine, ataerkil yapılara ve ayrımcılığa karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

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