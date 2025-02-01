BM, KDC'deki İsyancı Grupların İlerleyişinden Endişeli

BM, KDC'deki Durumu Değerlendirdi

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmaların arttığını vurgulayarak, isyacı M23 gruplarının Güney Kivu bölgesine doğru ilerlemesinden derin endişe duyduğunu açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bu konu ile ilgili günlük basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çatışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Dujarric, Güney Kivu bölgesinde M23 grupları ile Kongo silahlı kuvvetleri ve onların müttefik güçleri arasında çatışmaların devam ettiğini belirtti. “Özellikle Güney Kivu'daki durumdan derin endişe duyuyoruz. M23'ün, Güney Kivu’nun başkenti Bukavu şehrine doğru hızla ilerlediğine dair güvenilir raporlar alıyoruz.” dedi.

BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) çalışanlarının, Ruanda savunma güçlerinin de bölgedeki çatışmalara sınır ötesi müdahalesine dair bildirimlerde bulunduğunu ifade eden Dujarric, “Meslektaşlarımız ayrıca BM Barış Gücünün o bölgedeki yokluğunda, etnik gruplar arası çatışmalar gibi insani ve güvenlik riskleri konusunda endişelerini dile getiriyorlar.” şeklinde konuştu.

Goma'daki Durum Gergin

Dujarric, M23'ün Goma şehir merkezinin önemli bir bölümünü ele geçirdiğini ve Goma'daki durumun gergin olduğunu söyledi. BM çalışanlarının, bölgedeki zor ve tehlikeli şartlarda görev yaptıklarını hatırlatan Dujarric, “Neredeyse bir haftadır su ve elektrik yok, patlamamış mühimmatlar insanlara ve insani yardım görevlilerine ciddi engeller oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Yerinden Olan Kişi Sayısı Artmakta

KDC'nin doğusundaki M23 ile güvenlik güçleri arasındaki devam eden çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu. 23 Mart 2009 tarihinde bölge ülkeleri arasında imzalanan barış anlaşmasının ihlali üzerine M23, “23 Mart Hareketi” adıyla ortaya çıkmış, daha sonra kısaca M23 olarak anılmaya başlanmıştır.

Birleşmiş Milletler ve KDC, M23’e destek vermekle suçladığı Ruanda hükümeti, bu iddiaları reddetmektedir. M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.