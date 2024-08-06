BM Komiseri Grandi, İngiltere'deki Şiddet Olaylarını Kınadı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'den Sert Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, son günlerde İngiltere'de yaşanan şiddet olaylarını "şok edici" olarak nitelendirdi.

Sosyal Medya Etkisi

Grandi, aşırı sağcı grupların sosyal medya platformlarında spekülatif bilgiler yaymasının, İslam karşıtı ve ırkçı şiddet olaylarını tetiklediğini ifade etti. Bu olayların ülkenin çeşitli bölgelerinde yaygınlaşması dikkat çekiyor.

Güvenlik Hakkı

"Son birkaç günde İngiltere'de tanık olduğumuz şiddet, özellikle sığınmacılara yönelik olanlar, gerçekten şok edici. Bu duruma neden olan yanlış bilgilere de dikkat çekmek gerekiyor," diyen Grandi, toplumun her kesiminin nefret ve hoşgörüsüzlükten uzak bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğunu vurguladı.

BM'den Açıklama

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin İngiltere ofisinin sosyal medya hesabında yapılan bir paylaşımda, son günlerde İngiltere'de gözlemlenen, sığınmacılara karşı yöneltilen hedefli saldırılar dahil, şiddet olaylarının kendilerini şok ettiği belirtildi. Nefret ve ön yargının yayılmasının gerçek hayatta olumsuz sonuçlar doğurduğu ve bu sorunun ciddiyetle ele alınması gerektiği ifade edildi.