BM Komiseri Grandi, Lübnan'daki Saldırılarda BM Görevlilerinin Hayatını Kaybettiğini Açıkladı

BM Komiseri Grandi'den Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsrail'in Lübnan'daki hava saldırılarında iki BM çalışanının yaşamını yitirdiğini bildirdi. Grandi, bu trajik olay hakkında X platformunda bir paylaşım yaptı.

Üzüntü Duyuyoruz

Grandi, "Lübnan'daki İsrail hava saldırıları acımasızca yüzlerce sivilin hayatına mal oluyor." diyerek, ölen meslektaşlarının ailelerine başsağlığı diledi.

WFP İcra Direktörü'nden Taziye Mesajı

Merkezi Roma'da bulunan Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. McCain, "WFP, Lübnan'da BMMYK için çalışan 2 meslektaşımızın İsrail hava saldırısında öldürülmesi haberini derin üzüntüyle öğrendi. Ailelerine ve sahada olan yardım ekibine taziyelerimizi iletiyoruz. Şiddet sona ermeli ve daha fazla masum hayat kaybedilmemeli. İnsani yardım görevlileri hedef değildir." ifadelerini kullandı.