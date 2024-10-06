BM Komiseri Grandi, Lübnan İçin İnsani Destek Çağrısında Bulundu

BM Komiseri Grandi'den Lübnan'a Destek Çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, uluslararası topluma Lübnan'daki insani yardım çalışmalarını artırma çağrısı yaptı. Grandi, Lübnan'daki yerinden edilmiş ailelerle yaptığı görüşmelerde, ihtiyaçların aciliyetini dile getirdi.

Görüşmeler ve İhtiyaçlar

Grandi, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılardan etkilenen Lübnan'a yaptığı ziyarette, yerinden edilen ailelerin öncelikli taleplerini dinledi. Bu aileler, hava saldırılarının durdurulması ve güvenli bir şekilde evlerine dönebilmek için yardım bekliyor.

Beyrut'taki okullarda yerleşik durumdaki ailelerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Grandi, "Lübnan'da acilen ateşkese ihtiyaç var. Bu bağlamda, uluslararası topluluk insani desteğini artırmalıdır," ifadelerini kullandı.

Lübnan Hükümetiyle İş Birliği

Grandi, ziyaretinin bir parçası olarak Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile de bir araya geldi. Bu görüşmede, BMMYK'nın Lübnan'daki krizden etkilenenlere nasıl destek olabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Grandi, Mikati'nin yerinden edilmiş kişiler için kurduğu toplu barınakların önemli olduğunu ancak mevcut ihtiyaçların büyük ölçekli olduğunu belirtti.

BMMYK'den yapılan resmi açıklamada, Grandi'nin Lübnan ziyaretinin ardından Suriye'ye geçerek, orada da benzer sorunları yaşayan Suriyeliler ve Lübnanlılarla görüşeceği kaydedildi.