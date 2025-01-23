BM Komiseri Grandi: Suriye'deki Değişim Yerinden Edilmişlerin Geri Dönüşünü Kolaylaştıracak

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Lübnan'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'deki mevcut değişikliklerin yerinden edilmiş kişilerin ülkelerine dönmesine olanak tanıyacağına dikkat çekti. Grandi, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Geri Dönüşler ve Destek Çabaları

Görüşme sonrası konuşan Grandi, 8 Aralık 2024 tarihinde rejimin devrilmesinden bu yana 200 binden fazla yerinden edilmiş Suriyelinin, Lübnan, Suriye, Ürdün ve diğer ülkelerden ülkelerine geri döndüğünü tahmin ettiklerini ifade etti. Ayrıca, yerinden edilen Suriyelilerin arasında geri dönmek isteyen birçok kişi bulunduğunu belirtti.

BM'den Lübnan'a Destek Çağrısı

Grandi, mülteciler için destek sağlamaya devam etmek istediklerini vurgulayarak, mültecilerin dönüşünü destekleyecek pratik bir yol oluşturma konusunda Lübnan ile işbirliği yapma arzusunu dile getirdi. Grandi, yeni yönetimin geri dönüş sürecine öncelik vermeye başladığını kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Çağrıları

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, görüşmede yerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşünün gerekliliğini vurgulayarak, BM'den gerekli desteği sağlamasını talep etti. Ayrıca, uluslararası topluma bu süreç için maddi ve insani destek sağlama çağrısında bulundu.

Bölge Ziyareti Başladı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Lübnan’daki ziyareti ile birlikte Suriye, Türkiye ve Ürdün'ü de kapsayan yaklaşık bir hafta sürecek bir bölge ziyaretinin başlangıcını yaptığına dikkat çekti.